УФАС раскрыло сговор администрации города Шахты и застройщика

Установлено, что власти города объявили 36 аукционов на строительство многоквартирных домов с заключением договора в виде долевого участия. Только один застройщик соответствовал данному требованию, отмечают в УФАС. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашение, по которому администрация города предоставила застройщику преимущество и исключила из конкурса другие строительные компании, имевшие возможность предоставить квартиры раньше.
Получивший контракт застройщик должен был передать заказчику квартиры до 29 сентября 2023 года, но вскоре срок перенес сдачу домов на 4 квартал 2024 года. Тем не менее дети-сироты до сих пор не получили жилье. Отмечается, что участников соглашения привлекли к административной ответственности.