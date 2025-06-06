УФАС раскрыло сговор администрации города Шахты и застройщика

Получивший контракт застройщик должен был передать заказчику квартиры до 29 сентября 2023 года, но вскоре срок перенес сдачу домов на 4 квартал 2024 года. Тем не менее дети-сироты до сих пор не получили жилье. Отмечается, что участников соглашения привлекли к административной ответственности.