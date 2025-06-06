Зампред правительства России отметил достижения Иркутской области по вводу жилья

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию зампред правительства России Марат Хуснуллин подвел итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и отметил Иркутскую область среди 18 регионов-лидеров по объемам ввода жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. Согласно данным статистики, на 1 мая 2025 года в регионе уже введено 869,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 47,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и составляет 57,2% от годового плана в 1,52 млн квадратных метров.
— Отмечу, что в 2024 году мы перевыполнили показатель по вводу жилья, установленный Минстроем России. Было построено 1 млн 605 тыс. кв. м жилья, что составляет 107,7% к аналогичному периоду 2023 года и 127,5% от плана. Тем самым регион занял второе место в СФО по объемам ввода жилья, уступив только Новосибирской области, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
За шесть лет в России построено 577,7 млн кв. м жилья, что позволило улучшить условия для 23,7 млн семей. Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость дальнейшего сокращения сроков строительства, поручив Минстрою России координировать эту работу. Особое внимание уделено выполнению поручений президента, данных на заседании президиума Госсовета.