Зампред правительства России отметил достижения Иркутской области по вводу жилья

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию зампред правительства России Марат Хуснуллин подвел итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и отметил Иркутскую область среди 18 регионов-лидеров по объемам ввода жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. Согласно данным статистики, на 1 мая 2025 года в регионе уже введено 869,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 47,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и составляет 57,2% от годового плана в 1,52 млн квадратных метров.