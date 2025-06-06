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В Омской области в молочной продукции нашли запрещённый фермент

Россельхознадзор направил письма производителю и поставщикам с требованием исключить оборот некачественной продукции.

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Источник: Om1 Омск

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило серьёзные нарушения в молочной продукции местного производителя — ООО «Сыродел». Согласно информации ведомства, продукция, не соответствующая требованиям безопасности, поставлялась в социальные учреждения региона, где специалисты отобрали пробы.

В частности, творог 9% жирности содержал микробную трансглутаминазу — фермент, который запрещён для использования в молочных продуктах согласно техническому регламенту. Этот фермент, известный как «мясной клей», может нарушать работу кишечника, повышать риск пищевых аллергий и представляет особую опасность для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В ответ на нарушения Россельхознадзор направил информационные письма производителю и поставщикам с требованием исключить оборот некачественной продукции. Также предприятию-нарушителю были направлены предостережения о недопустимости нарушений в области ветеринарии. В дополнение к этому приостановлено действие декларации о соответствии на выявленную продукцию для предотвращения её поступления к потребителям.