В Омской области в молочной продукции нашли запрещённый фермент

В ответ на нарушения Россельхознадзор направил информационные письма производителю и поставщикам с требованием исключить оборот некачественной продукции. Также предприятию-нарушителю были направлены предостережения о недопустимости нарушений в области ветеринарии. В дополнение к этому приостановлено действие декларации о соответствии на выявленную продукцию для предотвращения её поступления к потребителям.