В Омской области в молочной продукции нашли запрещённый фермент

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило серьёзные нарушения в молочной продукции местного производителя — ООО «Сыродел». Согласно информации ведомства, продукция, не соответствующая требованиям безопасности, поставлялась в социальные учреждения региона, где специалисты отобрали пробы.
В частности, творог 9% жирности содержал микробную трансглутаминазу — фермент, который запрещён для использования в молочных продуктах согласно техническому регламенту. Этот фермент, известный как «мясной клей», может нарушать работу кишечника, повышать риск пищевых аллергий и представляет особую опасность для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
В ответ на нарушения Россельхознадзор направил информационные письма производителю и поставщикам с требованием исключить оборот некачественной продукции. Также предприятию-нарушителю были направлены предостережения о недопустимости нарушений в области ветеринарии. В дополнение к этому приостановлено действие декларации о соответствии на выявленную продукцию для предотвращения её поступления к потребителям.