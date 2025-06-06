Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три недостроенных малоэтажных дома на Бору признали самостроями

Арбитражный суд Нижегородской области признал самовольными постройками три недостроенных многоквартирных дома в 2−3 этажа, которые без разрешительной документации возводились на землях под индивидуальное жилищное строительство в поселке Октябрьский городского округа Бор.

Качество жизни в вашем регионе

Незавершенные объекты строительства по упрощенному порядку были поставлены на кадастровый учет, как объекты ИЖС. Индивидуальный предприниматель, который начинал их строить, скончался и в этой части муниципалитет отказался от иска.

По заявлению администрации Бора суд обязал ООО «Нижегородская фармация» за свой счет снести недостроенные дома либо привести их в соответствии требованиями, предъявляемым к объектам индивидуального жилищного строительства. На это обществу предоставили 18 месяцев, в случае вступления судебного решения в законную силу.