ЗВР Беларуси поставили новый исторический рекорд

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси выросли за май примерно на 2% и поставили новый исторический рекорд, следует из данных Национального банка.
Сумма активов в долларовом эквиваленте составила 11 158 млн. На этот раз рост был не за счет увеличения доли монетарного золота. Увеличились именно активы в иностранной валюте.
В конце мая председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко анонсировал преодоление планки в 11 млрд. В целом рост он связал с несколькими факторами. Ключевой из них — правильная выбранная политика по управлению резервами. Речь идет о том, в какой именно форме хранить определенные объемы ЗВР: в золоте, инвалюте, акциях, драгоценных камнях и так далее.
Второй фактор, по словам Головченко, — скупка валюты у компаний и населения. Статистика регулятора показывает, что в мае физлица оставались чистыми продавцами валюты. Граждане продали ее на 178,5 млн долларов больше, чем купили. Если учитывать и наличные, и безналичные операции, граждане сдали за месяц более 1,2 млрд в долларовом эквиваленте.
На данный момент Нацбанк выполняет годовую цель по ЗВР, которые на 31 декабря должны быть не менее 7,1 млрд долларов. При этом с начала нынешнего года активы только растут.