ЗВР Беларуси поставили новый исторический рекорд

В конце мая председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко анонсировал преодоление планки в 11 млрд. В целом рост он связал с несколькими факторами. Ключевой из них — правильная выбранная политика по управлению резервами. Речь идет о том, в какой именно форме хранить определенные объемы ЗВР: в золоте, инвалюте, акциях, драгоценных камнях и так далее.