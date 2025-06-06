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Посевная кампания завершена в Казахстане

Астана. 6 июня. КазТАГ — В Казахстане полностью завершилась посевная кампания 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В Казахстане полностью завершена посевная кампания 2025 года. Благодаря мерам государственной поддержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена в оптимальные агротехнические сроки», — говорится в сообщении.

Объем финансирования посевной достиг Т700 млрд. Для расширения доступа к льготным займам был реализован механизм гарантирования до 85% от суммы. Объем льготного лизинга сельхозтехники составил Т250 млрд — это позволило обновить машинотракторный парк и повысить технологическую эффективность работ.

По предварительным данным, сельхозкультуры размещены на 23,7 млн га. Особое внимание уделено диверсификации с учетом севооборота, климатических рисков и рыночных трендов.

Так, площадь масличных увеличена до 3,4 млн га (+0,5 млн га к 2024 году), кормовых культур — до 3,3 млн га (+114 тыс. га), кукурузы на зерно — 167,5 тыс. га, овощебахчевых — 222,3 тыс. га.