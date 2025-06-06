Посевная кампания завершена в Казахстане

Объем финансирования посевной достиг Т700 млрд. Для расширения доступа к льготным займам был реализован механизм гарантирования до 85% от суммы. Объем льготного лизинга сельхозтехники составил Т250 млрд — это позволило обновить машинотракторный парк и повысить технологическую эффективность работ.