В Перми определили подрядчика для ремонта «Благородного собрания»

Напомним, историческое здание «Благородного собрания» было построено в 1830-е годы по проекту пермского архитектора Ивана Свиязева. Известно, что в нем останавливались Антон Чехов и адмирал Колчак. Там также проходили балы и благотворительные концерты. После революции в здании размещался клуб УВД. А в апреле 2022 года оно перешло в собственность Пермского края.