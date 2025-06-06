В Перми определили подрядчика для ремонта «Благородного собрания»

В Перми определили подрядчика на право ремонта и приспособления для современного использования здания «Благородного собрания» на улице Сибирской, 20. Название компании, которая стала победителем аукциона, на портале госзакупок не уточняется. Известно, что стоимость контракта составит 307,5 млн рублей.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит отремонтировать внутренние помещения и инженерные сети. Приступить к выполнению работ планируется с 19 июня, а завершить — до 18 декабря 2026 года.
Напомним, историческое здание «Благородного собрания» было построено в 1830-е годы по проекту пермского архитектора Ивана Свиязева. Известно, что в нем останавливались Антон Чехов и адмирал Колчак. Там также проходили балы и благотворительные концерты. После революции в здании размещался клуб УВД. А в апреле 2022 года оно перешло в собственность Пермского края.
Весной 2023 года снаружи здание было отреставрировано и приведено к своему историческому облику. Тогда отремонтировали фасад и входные группы, а также обновили оконные конструкции и кровлю.