Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт крупного мясного производителя из Беларуси в Россию возобновлен

Около недели действовал запрет российских органов ветеринарного надзора на поставки продукции одного из крупнейших мясопереработчиков Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла запрет на поставки в РФ продукции «Смолевичи Бройлер», говорится в официально опубликованном документе.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки продуктов этого предприятия с 28 мая.

«Шестого июня 2025 возобновляются поставки в Россию продукции филиала “ЮНИМИТ” ОАО “Смолевичи Бройлер”, — сказано в опубликованном документе.

Однако статус предприятия в реестре Таможенного союза теперь помечен как «усиленный лабораторный контроль». О причинах такого решения в документе не говорится.

«Смолевичи Бройлер» — это один из самых крупных в Беларуси переработчиков мяса. Предприятие входит в группу Servolux, которая активно сотрудничает с известными сетями фастфуда на постсоветском пространстве. Ее предприятия расположены в России и Беларуси.