Экспорт крупного мясного производителя из Беларуси в Россию возобновлен

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла запрет на поставки в РФ продукции «Смолевичи Бройлер», говорится в официально опубликованном документе.
Ранее Россельхознадзор запретил поставки продуктов этого предприятия с 28 мая.
«Шестого июня 2025 возобновляются поставки в Россию продукции филиала “ЮНИМИТ” ОАО “Смолевичи Бройлер”, — сказано в опубликованном документе.
Однако статус предприятия в реестре Таможенного союза теперь помечен как «усиленный лабораторный контроль». О причинах такого решения в документе не говорится.
«Смолевичи Бройлер» — это один из самых крупных в Беларуси переработчиков мяса. Предприятие входит в группу Servolux, которая активно сотрудничает с известными сетями фастфуда на постсоветском пространстве. Ее предприятия расположены в России и Беларуси.