Экспорт крупного мясного производителя из Беларуси в Россию возобновлен

«Смолевичи Бройлер» — это один из самых крупных в Беларуси переработчиков мяса. Предприятие входит в группу Servolux, которая активно сотрудничает с известными сетями фастфуда на постсоветском пространстве. Ее предприятия расположены в России и Беларуси.