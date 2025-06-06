Средний уровень торговой наценки в Новосибирской области составляет 31,8%

По результатам обследования деловой активности в розничной торговле в Новосибирской области во II квартале 2025 года 82% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как «благоприятную». Такие данные опубликовали в Новосибирскстате. Еще 18% опрошенных оценили ее как «неблагоприятную».