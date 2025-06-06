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Средний уровень торговой наценки в Новосибирской области составляет 31,8%

Ситуацию на рынке оценивают, как «благоприятную».

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Источник: Комсомольская правда

По результатам обследования деловой активности в розничной торговле в Новосибирской области во II квартале 2025 года 82% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как «благоприятную». Такие данные опубликовали в Новосибирскстате. Еще 18% опрошенных оценили ее как «неблагоприятную».

Среди опрошенных респондентов более 50% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16% и не выше 50%. Сейчас она зафиксирована на уровне 31,8%.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области средняя зарплата достигла 80 тысяч рублей. Данные посчитали за первые три месяца 2025 года.