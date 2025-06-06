В Екатеринбурге впервые реализуют КРТ в Академическом районе

Напомним, Академический — самый новый район Екатеринбурга, недавно отметивший свое 20-летие. В Академическом появился первый новый районный суд в истории Российской Федерации, там планируется строительство масштабного медицинского кластера за 4,5 млрд руб. На юбилее района объявили о том, что возле Храма во имя Святых Божиих строителей появится общественный центр в виде Кремля, там будут кофейни, выставочные пространства, ЗАГС и церковно-приходская школа.