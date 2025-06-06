В Воронежской области подберут площадку под «сухой порт»

Воронежская область имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной именно с точки зрения логистики. Регион удобно расположен между северной и южной частью страны. По его территории проходят федеральные трассы М-4 «Дон», которая ведет к побережью Черного моря, и М-6 «Каспий» в направлении Волгограда и Астрахани. Также здесь находятся важные узлы железнодорожных грузоперевозок, где сходятся не только меридиональные, но и широтные пути.