В Воронежской области подберут площадку под «сухой порт»

Речь идет о специализированном центре для формирования и временного хранения контейнерных грузов для последующей отправки заказчику по морским путям.
Воронежская область имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной именно с точки зрения логистики. Регион удобно расположен между северной и южной частью страны. По его территории проходят федеральные трассы М-4 «Дон», которая ведет к побережью Черного моря, и М-6 «Каспий» в направлении Волгограда и Астрахани. Также здесь находятся важные узлы железнодорожных грузоперевозок, где сходятся не только меридиональные, но и широтные пути.
— На фоне загруженности морских портов Воронеж может стать связующим логистическим звеном, которое обеспечит стабильную обработку и перераспределение контейнерных грузов в центральной части России, — отметила Надежда Мазалова. — Мы предлагаем объединить усилия с Агентством инвестиционного развития Воронежской области. Это необходимо для развития инвестиционной привлекательности региона, расширения логистической инфраструктуры и повышение уровня деловой активности.
Александр Гусев одобрил инициативу «Терминала». В ближайшее время чиновники должны изучить варианты сотрудничества и возможной господдержки проекта на региональном уровне. Представители компании войдут в рабочие группы и смогут поделиться своей экспертизой по вопросам таможенного оформления грузов и деятельности индустриальных парков, а также принять участие в подборе мест для объектов «сухого порта».