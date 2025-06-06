Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области подберут площадку под «сухой порт»

Перспективы создания в регионе крупного логистического хаба обрисовали на встрече губернатора Александра Гусева с генеральным директором ГК «Терминал» Надеждой Мазаловой. Эта группа компаний, которая уже четверть века занимается транспортировкой и таможенной очисткой грузов в России, может выступить инвестором при строительстве так называемого «сухого порта».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: "Российская газета"

Речь идет о специализированном центре для формирования и временного хранения контейнерных грузов для последующей отправки заказчику по морским путям.

Воронежская область имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной именно с точки зрения логистики. Регион удобно расположен между северной и южной частью страны. По его территории проходят федеральные трассы М-4 «Дон», которая ведет к побережью Черного моря, и М-6 «Каспий» в направлении Волгограда и Астрахани. Также здесь находятся важные узлы железнодорожных грузоперевозок, где сходятся не только меридиональные, но и широтные пути.

— На фоне загруженности морских портов Воронеж может стать связующим логистическим звеном, которое обеспечит стабильную обработку и перераспределение контейнерных грузов в центральной части России, — отметила Надежда Мазалова. — Мы предлагаем объединить усилия с Агентством инвестиционного развития Воронежской области. Это необходимо для развития инвестиционной привлекательности региона, расширения логистической инфраструктуры и повышение уровня деловой активности.

Александр Гусев одобрил инициативу «Терминала». В ближайшее время чиновники должны изучить варианты сотрудничества и возможной господдержки проекта на региональном уровне. Представители компании войдут в рабочие группы и смогут поделиться своей экспертизой по вопросам таможенного оформления грузов и деятельности индустриальных парков, а также принять участие в подборе мест для объектов «сухого порта».