Авто белорусской и российской сборки остаются в топах продаж в Беларуси

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае составили 3415 штук, сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».
«Мы видим падение объемов рынка по сравнению с апрелем на 13,5%. Это связано с изменениями в условиях кредитования. Лидером по продаже авто в мае традиционно стал бренд Belgee/Geely, на втором месте расположился бренд LADA», — приводятся на сайте БАА слова члена правления организации Александра Стельмаха.
Кроме того, по словам Стельмаха, продажи электромобилей остаются стабильными. Их доля от всего рынка составляет 13%.
При этом, несмотря на уменьшение продаж автомобилей в мае по сравнению с апрелем, по итогам января-мая к такому же периоду прошлого года рост составил 29%. Как отметили в БАА, это говорит о росте рынка в долгосрочном периоде.
В апреле БАА заявляла, что среди новых легковых авто, которые продают дилеры в стране, китайские модели составляют 65%. При этом в топ-3 вошли Belgee/Geely, LADA и Dongfeng. На российском рынке среди новых леговушек на этом фоне лидирует LADA, а Belgee входит в первую десятку.