Нацбанк: «золотой» запас Беларуси достиг исторического максимума — $11 млрд

Золотовалютные резервы Беларуси достигли нового исторического максимума, превысив 11 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в Национальном банке.
Так, на 1 июня «золотой» запас Беларуси, по предварительным данным, составлял 11 миллиардов 158 миллионов в долларовом эквиваленте.
По данным Нацбанка, за май 2025-го ЗВР Беларуси увеличились на 2% или 215,7 миллиона долларов. В апреле рост составлял 8,7% или 872,8 миллиона долларов.
Наибольшая часть международных резервных активов Беларуси состоит из активов в иностранной валюте и монетарного золота.
На 1 июня объем иностранной валюты в резервах — 4,08 миллиарда долларов (увеличение за май на 267,9 миллиона долларов), объем монетарного золота — 5,67 миллиарда (уменьшение на 47 миллиона долларов).
Накануне еще Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 6 июня перед выходными.
Еще премьер-министр Турчин высказался о развитии ПВТ в Беларуси.