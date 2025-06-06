ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 процентов: как это отразится на жизни россиян

В пятницу, 6 июня, Центробанк России принял решение о понижении ключевой ставки до 20 процентов. Это произошло впервые за три года. Ранее ее размер составлял 21 процент. Какими могут быть последствия снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».
Что означает понижение ключевой ставки.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака объяснил, что процентная ставка меняется в том случае, когда снижается рост цен, а не рост цен реагирует на изменение ставки. При этом Центробанк старается не делать резких изменений, чтобы система по возможности оставалась сбалансированной.
— Поэтому никаких резких изменений не произошло, — отметил эксперт. — Однако понижение ставки является «сигналом» рынку о том, что постепенно удается замедлить инфляцию.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в свою очередь добавил, что ключевую ставку нельзя снижать резко — в противном случае это вызовет серьезный перекос в экономике.
— Ставку можно резко поднять вверх в чрезвычайных ситуациях. Но когда их нет, то резко снизить ее нельзя. К тому же это трудно, — подчеркнул специалист.
Курсы валют на 19 марта 2025.
Последствия снижения ключевой ставки.
По мнению Кульбаки, большинство обычных потребителей не почувствует этого изменения.
— Кроме того, снижение ставки никак не скажется на валютном курсе. В краткосрочном периоде он не связан с процентной ставкой, — объяснил экономист.
Беляев считает, что будут снижены ставки по основным кредитам.
— Ведь банкам нужны клиенты. Но нельзя сказать, что это будет какое-либо сильное понижение, которое скажется на жизни обычных людей, — уточнил аналитик. — Также банки продолжат снижение ставок по депозитам, по вкладам. Но речь все еще будет идти об одном-двух процентах максимум. На это изменение люди отреагируют более чувствительно, чем на какие-либо другие — из-за того, что на данный момент нет других инструментов с такой доходностью, как у вкладов.
Промышленные предприятия тоже едва ли почувствуют разницу между ставками. Для них ставка выше 10 процентов уже запредельна, добавил эксперт.
— Не изменится практически ничего, — резюмировал Беляев.
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