ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 процентов: как это отразится на жизни россиян

— Ведь банкам нужны клиенты. Но нельзя сказать, что это будет какое-либо сильное понижение, которое скажется на жизни обычных людей, — уточнил аналитик. — Также банки продолжат снижение ставок по депозитам, по вкладам. Но речь все еще будет идти об одном-двух процентах максимум. На это изменение люди отреагируют более чувствительно, чем на какие-либо другие — из-за того, что на данный момент нет других инструментов с такой доходностью, как у вкладов.