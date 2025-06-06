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В Воронежской области заново обследуют рушащийся дом

В Борисоглебске Воронежской области повторно обследуют пятиэтажный дом с обветшавшим подъездом.

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Городская администрация сообщила об этом в ответ на обращение Народного фронта.

Экспертная организация начнет работы в июле, а муниципалитет рассматривает возможность реконструкции здания. Обследование поможет определить, возможно ли сохранить дом.

Ранее власти признали непригодным для проживания только первый подъезд дома на улице Чкалова, 4, однако жильцы не дождались обещанного ремонта или сноса. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, возглавляемом Александром Бастрыкиным, после обращения жителей на прямую линию президента.