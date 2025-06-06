В Воронежской области заново обследуют рушащийся дом

Ранее власти признали непригодным для проживания только первый подъезд дома на улице Чкалова, 4, однако жильцы не дождались обещанного ремонта или сноса. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, возглавляемом Александром Бастрыкиным, после обращения жителей на прямую линию президента.