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Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади

Иск о том, что лоукостер «Победа» занижает габариты ручной клади на своих рейсах, подала транспортная прокуратура. Суд с ней согласился и постановил, что норма для одного места ручной клади должна быть не менее 36×30x27 см.

Источник: РИА "Новости"

Щербинский районный суд Москвы по требованию прокуратуры признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» обязательные размеры ручной клади для бесплатного провоза и обязал их увеличить, гласит текст решения суда, с которым ознакомился РБК.

С иском в суд обратился московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая установила норму бесплатного провоза ручной клади в 4×36x30 см, а также обязала пассажиров упаковывать товары из магазинов Duty Free в запечатанный пластиковый пакет габаритами не более 10×10x5 см.

Прокурор указал, что по итогам проверки «Победы» выявлены «крайне малые, необоснованные» габариты провоза ручной клади. Московская прокуратура сочла, что авиакомпания злоупотребила своим правом и намеренно определила габариты с минимальными значениями.

Установленные нормативы были направлены «на обход положений законодательства» и «ущемляют права пассажиров», говорится в иске.

«Победа» не согласилась с доводами прокуратуры, сославшись на противоречия в Федеральных авиационных правилах. Представитель авиакомпании указал, что в пунктах 133 и 135 этих правил содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой — разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения.

Судья напомнил, что в 2018 году Верховный суд уже рассматривал заявление «Победы», которая пыталась добиться признания этих пунктов частично недействительным. Он определил, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади «как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик».

Щербинский суд признал действующие габариты ручной клади «Победы» незаконными и постановил установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг, а также норму для товаров из Duty Free с пакетом не меньше 24×32 см.

РБК обратился за комментарием в авиакомпанию «Победа».

По решению суда изменения в свои требования «Победа» должна ввести в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Мотивированное решение суд принял 2 июня, в законную силу оно пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.