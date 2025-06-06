Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади

Судья напомнил, что в 2018 году Верховный суд уже рассматривал заявление «Победы», которая пыталась добиться признания этих пунктов частично недействительным. Он определил, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади «как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик».