Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади

Щербинский районный суд Москвы по требованию прокуратуры признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» обязательные размеры ручной клади для бесплатного провоза и обязал их увеличить, гласит текст решения суда, с которым ознакомился РБК.
С иском в суд обратился московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая установила норму бесплатного провоза ручной клади в 4×36x30 см, а также обязала пассажиров упаковывать товары из магазинов Duty Free в запечатанный пластиковый пакет габаритами не более 10×10x5 см.
Прокурор указал, что по итогам проверки «Победы» выявлены «крайне малые, необоснованные» габариты провоза ручной клади. Московская прокуратура сочла, что авиакомпания злоупотребила своим правом и намеренно определила габариты с минимальными значениями.
«Победа» не согласилась с доводами прокуратуры, сославшись на противоречия в Федеральных авиационных правилах. Представитель авиакомпании указал, что в пунктах 133 и 135 этих правил содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой — разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения.
Судья напомнил, что в 2018 году Верховный суд уже рассматривал заявление «Победы», которая пыталась добиться признания этих пунктов частично недействительным. Он определил, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади «как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик».
РБК обратился за комментарием в авиакомпанию «Победа».
По решению суда изменения в свои требования «Победа» должна ввести в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Мотивированное решение суд принял 2 июня, в законную силу оно пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.