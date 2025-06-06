В Волгограде отменят плату за парковку в День России

Автомобилисты смогут воспользоваться бесплатной парковкой в праздничные дни в центре Волгограда — с 12 по 15 июня. Согласно календарному плану, опубликованному на портале «Парковки Волгограда», в этот период водителям не придется платить, если оставили машины на центральных улицах, так как все эти дни считаются праздничными и выходными.