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В Волгограде отменят плату за парковку в День России

С 12 по 15 июня в областном центре будет действовать отмена платы за стоянку, приуроченная ко Дню России.

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Автомобилисты смогут воспользоваться бесплатной парковкой в праздничные дни в центре Волгограда — с 12 по 15 июня. Согласно календарному плану, опубликованному на портале «Парковки Волгограда», в этот период водителям не придется платить, если оставили машины на центральных улицах, так как все эти дни считаются праздничными и выходными.

Напомним, в будни час стоянки для легковых автомобилей стоит 40 рублей, при этом первые 15 минут — бесплатны, с 20.00 до 08.00 в будние дни парковка также не оплачивается.

Бесплатная стоянка будет доступна во все выходные дни июня: 7, 8, 21, 22, 28 и 29-го числа. В следующий раз в праздничные дни бесплатная парковка станет действовать в Волгограде осенью: в честь Дня народного единства — 3 и 4 ноября, а также накануне Нового года — 31 декабря 2025 года.