Экспорт продукции АПК из Самарской области превысил 150 тысяч тонн

За первые пять месяцев 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Самарской области составил 150,1 тысячи тонн, что на 12,2 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продукция региона поставлялась в 45 стран, среди основных импортеров — Турция, Узбекистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Иран и Китай. Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, составляющие 50,9% от общего объема.
Как ранее отмечал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, экспортное направление — одно из приоритетных: «Экспорт формирует для регионов почти 20% налогооблагаемой базы, являясь существенным подспорьем для развития экономик. Каждый регион заинтересован в том, чтобы предприятия больше экспортировали».
На ближайшие годы одним из ключевых направлений развития экспорта агропромышленного комплекса России станет увеличение поставок продукции переработки в дружественные страны. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Высокий экспортный потенциал в Самарской области демонстрируют пищевая и перерабатывающая промышленность. По итогам 2024 года регион занял первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту данной категории товаров.
Самарская область интересна инвесторам в сфере сельского хозяйства. Бизнес активно вкладывается в реализацию новых проектов и модернизацию действующих производств. «Мы активно привлекаем инвесторов в самых разных направлениях, предлагая им все существующие возможности. В первую очередь, это наши преференциальные площадки, специальные налоговые режимы, готовые земельные участки, сопровождение на всех этапах», — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.
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