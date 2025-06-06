Экспорт продукции АПК из Самарской области превысил 150 тысяч тонн

Самарская область интересна инвесторам в сфере сельского хозяйства. Бизнес активно вкладывается в реализацию новых проектов и модернизацию действующих производств. «Мы активно привлекаем инвесторов в самых разных направлениях, предлагая им все существующие возможности. В первую очередь, это наши преференциальные площадки, специальные налоговые режимы, готовые земельные участки, сопровождение на всех этапах», — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.