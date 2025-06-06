В Перми выставили на продажу здание кинотеатра «Октябрь»

В 2016 году здание бывшего кинотеатра на Комсомольском проспекте, 46, приобрели предприниматель Татьяна Плотникова вместе со своим сыном Денисом Плотниковым. В строении был открыт детский развлекательный центр. В 2021 году центр закрыли по решению суда. Свердловский районный суд Перми признал небезопасным здание «Октября». Прокуратура Свердловского района в суде требовала от собственников комплекса выполнить работы, обеспечивающие безопасность его эксплуатации. В 2022 году совладелец объекта Денис Плотников скончался.