Завод «Ставрополь Авто» могут перезапустить для сборки автомобилей

«С точки зрения локации, для “Атома” ставропольский завод — это неплохая история. Относительно недалеко находится портовая инфраструктура и железнодорожное сообщение. В плане логистики это место выигрывает даже у Калининграда. Для “Атома” Ставрополь будет выгоднее, чем Москва, где все дороже. Также в столице есть завод “Москвич”, который в принципе забрал на себя все, что мог», — пояснил он.