Почти 700 очередников в Петербурге уже получили квартиры в 2025 году

Почти 700 городских очередников улучшили жилищные условия в Петербурге с начала 2025 года. Им предоставили квартиры по договорам социального найма в рамках действующих городских программ.
— Жилищный комитет продолжает оказывать помощь наиболее уязвимым категориям горожан: многодетным семьям, родителям детей-инвалидов, участникам боевых действий и детям-сиротам. В этом году уже свыше 2,2 тысяч семей также получили социальные выплаты на покупку жилья, — рассказала пресс-служба Смольного.
Петербург остается лидером по объему финансирования жилищных программ. В 2024 году жильем обеспечили около 9 тысяч семей, при этом почти 6 тысяч воспользовались выплатами. За последние пять лет очередь на квартиры сократилась почти в два раза.
Жилищный комитет ежегодно обновляет Жилищный план города, чтобы максимально эффективно распределять ресурсы и ускорять процесс получения квартир очередниками.