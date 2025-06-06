Причалы «Адмиралтейство» и «Летний сад» возобновили работу после ремонта

В Северной столице завершились работы по замене понтонов на причалах «Адмиралтейство» и «Летний сад».
В четверг, 5 июня, обновленный причал «Адмиралтейство» был открыт вслед за пристанью «Летний сад», который начал свою работу после ремонта в середине мая.
На обоих причалах были заменены старые железобетонные понтоны на современные из металла. Помимо этого, в рамках ремонта был произведен монтаж металлических понтонов и состыковка причальных фалов, сообщает Piter.TV.
Также возле пристаней появились камеры видеонаблюдения, подключенный к единой системе «Агентства внешнего транспорта».
Ранее на Большом Смоленском мосту начали устанавливать первые 8 гидроцилиндров. Еще 4 будут установлены в августе.