Беспилотные поезда опробуют на железной дороге в Челябинске

Как сообщили в пресс-службе организации, уже в 2026 году беспилотные локомотивы начнут применять в Челябинске.
Разработанная технология «Автомашинист» имеет большие перспективы. Ожидается, что её будут применять на 25 крупных сортировочных станциях.
На сегодняшний день система способна самостоятельно совершать надвиг состава на сортировочную горку и съезжать с неё, распознавать препятствия на путях, тормозить перед ограждениями. Человек в кабине во время этих операций отсутствует, но совсем без людей пока никуда. За тем, справляется ли система с поставленными задачами, через камеры наблюдает машинист-оператор.
Первые испытания механизма проходят на станции Лужская (Ленинградская область) с тепловозом ТЭМ7А. Параллельно ведётся апробация технологии на поездах модели ТЭМ23. Следующий этап тестирования пройдёт на станции Челябинск-Главный.