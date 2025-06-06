Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотные поезда опробуют на железной дороге в Челябинске

РЖД постепенно внедряет новые технологии.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: архива«Южноуральской панорамы»

Как сообщили в пресс-службе организации, уже в 2026 году беспилотные локомотивы начнут применять в Челябинске.

Разработанная технология «Автомашинист» имеет большие перспективы. Ожидается, что её будут применять на 25 крупных сортировочных станциях.

На сегодняшний день система способна самостоятельно совершать надвиг состава на сортировочную горку и съезжать с неё, распознавать препятствия на путях, тормозить перед ограждениями. Человек в кабине во время этих операций отсутствует, но совсем без людей пока никуда. За тем, справляется ли система с поставленными задачами, через камеры наблюдает машинист-оператор.

Первые испытания механизма проходят на станции Лужская (Ленинградская область) с тепловозом ТЭМ7А. Параллельно ведётся апробация технологии на поездах модели ТЭМ23. Следующий этап тестирования пройдёт на станции Челябинск-Главный.