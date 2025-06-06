Беспилотные поезда опробуют на железной дороге в Челябинске

На сегодняшний день система способна самостоятельно совершать надвиг состава на сортировочную горку и съезжать с неё, распознавать препятствия на путях, тормозить перед ограждениями. Человек в кабине во время этих операций отсутствует, но совсем без людей пока никуда. За тем, справляется ли система с поставленными задачами, через камеры наблюдает машинист-оператор.