В Кировском районе Волгограда снесли аварийный дом

Спецтехника полностью демонтировала кирпичные конструкции трехэтажного здания площадью более 1100 кв. метров.
В настоящее время подрядчик занимается вывозом строительного мусора на специализированный полигон, сообщили в администрации города. После этого специалисты займутся вертикальной планировкой участка.
Около 60 жильцов этого дома расселили в прошлом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (с 2025 года — нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Все переселенцы получили новые квартиры в современных жилых комплексах или денежную компенсацию.
Часть бывших жителей дома на Армавирской переехала в новый жилой комплекс на улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе. Эта перспективная территория уже обеспечена транспортной доступностью, в ближайшее время здесь появятся новые торговые объекты, а в перспективе — школа и дополнительные дорожные развязки, сообщили в администрации города.
Демонтаж аварийного жилья является частью 10-летней программы развития Волгограда. Освобождаемые участки впоследствии будут использованы для строительства нового жилья или создания комфортной городской среды.