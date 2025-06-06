В Кировском районе Волгограда снесли аварийный дом

Часть бывших жителей дома на Армавирской переехала в новый жилой комплекс на улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе. Эта перспективная территория уже обеспечена транспортной доступностью, в ближайшее время здесь появятся новые торговые объекты, а в перспективе — школа и дополнительные дорожные развязки, сообщили в администрации города.