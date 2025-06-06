Доллар подешевел на торгах в пятницу

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Российский рубль и доллар США подешевели, китайский юань и евро подорожали, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.
Наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировала американская валюта — на 0,13%. Теперь один доллар стоит на бирже три рубля.
А вот евро набрался сил на 0,18%. Купить одну единицу можно за 3,42 белорусских рубля.
Российская валюта потеряла в цене 0,02%, за 100 единиц покупателю придется отдать 3,78 белорусских рубля. Юань же, наоборот, окреп на 0,01%. На бирже 10 юаней торгуются по 4,17 белорусских рубля.
Курсы валют в банках также поменялись после того, как прошли торги на бирже. Доллар США обменники продают в среднем по три рубля, принимают — по 2,98. Сдать 100 российских рублей можно за 3,75 белорусских, купить — за 3,78. Что касается евро, то банки его реализуют за 3,44 белорусских рубля, готовы приобрести — за 3,41.