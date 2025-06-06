Доллар подешевел на торгах в пятницу

Курсы валют в банках также поменялись после того, как прошли торги на бирже. Доллар США обменники продают в среднем по три рубля, принимают — по 2,98. Сдать 100 российских рублей можно за 3,75 белорусских, купить — за 3,78. Что касается евро, то банки его реализуют за 3,44 белорусских рубля, готовы приобрести — за 3,41.