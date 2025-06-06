В аэропорту Пулково вводятся ограничения в связи с ремонтом дорог

С 15:00 на въезд к терминалу в зоны отправления и прибытия по основной дороге будет временно закрыта часть шлагбаумов. Ограничения продлятся до 7 июня 20:00. Также жителей и гостей города предупреждают, что для въезда на территорию аэропорта можно воспользоваться транзитной зоной № 1.