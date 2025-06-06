Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково вводятся ограничения в связи с ремонтом дорог

В Петербурге 6 июня вводятся ограничения на территории «Пулково» в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Аэропорта.

С 15:00 на въезд к терминалу в зоны отправления и прибытия по основной дороге будет временно закрыта часть шлагбаумов. Ограничения продлятся до 7 июня 20:00. Также жителей и гостей города предупреждают, что для въезда на территорию аэропорта можно воспользоваться транзитной зоной № 1.

Ранее «МК в Питере» писал, что из-за роста числа атак беспилотников и периодического закрытия воздушного пространства над Москвой по меньшей мере две иностранные авиакомпании рассматривают перенос части рейсов из столицы в Петербург.