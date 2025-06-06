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В Самаре появилось 55 площадок для мусора закрытого типа

В Самаре обновляют контейнерные площадки для складирования бытового мусора.

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Источник: администрация Самары

В Самаре продолжают обновлять контейнерные площадки для складирования бытового мусора. Уже выполнено около 20% запланированных на этот год работ. Об этом сообщили в городской администрации.

«На улицах города уже появилось 55 контейнерных площадок закрытого типа. Всего в рамках городской программы обновят зоны на 280 локациях во дворах и вдоль улично-дорожной сети», — рассказали в пресс-службе.

Новые появились на улицах Тухачевского, 56, Революционной, 87, Партизанской, 78Б, М. Тореза, 5 и др. Особое внимание уделяется исторической части Самары, где проходят главные экскурсионные маршруты.

Там подрядчик монтирует модульные металлоконструкции с крышами. Благодаря этому мусор не будет разлетаться при сильном ветре. Для крупногабаритных отходов на новых площадках предусмотрен отдельный отсек.