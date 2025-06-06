Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%

«Банки скорректируют свои предложения в ближайшие дни. В первую очередь снизятся ставки по вкладам на срок более полугода. Поэтому сейчас целесообразно положить средства на депозит со сроком побольше (на несколько лет). Такая стратегия, по моим оценкам, с высокой вероятностью позволит получить наиболее высокий доход. При этом в любом случае по вкладам на разные сроки ставки будут оставаться очень привлекательными: они будут серьезно опережать уровень инфляции, а, значит, у населения будет возможность не только сохранять в реальном выражении, но и приумножать свои сбережения», — сказал Балынин.