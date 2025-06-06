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Петербург закупает еще 120 автобусов-гармошек

«Пассажиравтотранс» закупит 120 автобусов особо большого класса. Максимальная стоимость — 3,76 млрд рублей.

Аукцион объявлен 6 июня. Как сообщает комитет по транспорту, первые 20 двухсекционных автобусов должны приехать в сентябре, оставшиеся тоже поставят в этом году. «Новые автобусы направят на маршруты с высоким пассажиропотоком, чтобы разгрузить переполненные направления и сделать поездки комфортнее», — добавляют в пресс-службе.

Длина автобуса, согласно техзаданию, не должна превышать 18,75 метра, ширина — 2,55. Пассажировместимость — минимум 155 человек, включая 38 посадочных мест.

Это не первая большая закупка «Пассажиравтотранса» за последнее время. Ранее он объявил аукцион на поставку в лизинг 293 автобусов большого класса с привлечением субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, недавно были подведены итоги торгов на поставку 60 электробусов, заказчиком там выступает комитет по транспорту. За счет 40-процентного падения от максимальной цены выиграл МАЗ, однако другой участник оспорил эту процедуру, сейчас она приостановлена.