Петербург закупает еще 120 автобусов-гармошек

Кроме того, недавно были подведены итоги торгов на поставку 60 электробусов, заказчиком там выступает комитет по транспорту. За счет 40-процентного падения от максимальной цены выиграл МАЗ, однако другой участник оспорил эту процедуру, сейчас она приостановлена.