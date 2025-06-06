Полмиллиона пассажиров принял в мае Кишиневский международный аэропорт

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Порядка 500 000 пассажиров обслужил в мае Кишиневский международный аэропорт, сообщили в воздушной гавани.
Уточняется, что это на 41,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В мае было зарегистрировано 3 855 воздушных операций (посадок и взлетов), что на 31,6% больше, чем годом ранее.
«Количество направлений и частота полетов продолжают расти, предоставляя пассажирам больше возможностей для выбора и гибкости при планировании своих путешествий», — отметили в пресс-службе Управления гражданской авиации.
Среди наиболее популярных направлений у молдавских пассажиров в мае были.
Анталья (76 836 пассажиров), Стамбул — 52 307 пассажиров, Лондон — 33 597 пассажиров Шарм-эш-Шейх — 32 794 пассажира, Бухарест — 21 563 пассажира и Милан — 19 143 пассажира.