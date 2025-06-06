Новый туристический комплекс открылся в Самарской области

Еще два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов получат льготное кредитование. Одним из них стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл». Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд рублей. Запуск комплекса планируется в 2026 году. Еще один проект, который получит льготный кредит, — многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс на территории Ставропольского района. Инвестор намерен вложить в создание объекта 7,6 млрд рублей.