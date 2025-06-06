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«Росатом» сообщил, при каком условии перезапустят Запорожскую АЭС

Лишь в случае устранения всех рисков, в том числе диверсионных, может произойти перезапуск Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, возглавивший российскую делегацию на очередном раунде консультаций в Калининграде с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Предыдущий раунд переговоров России и МАГАТЭ состоялся в Москве 7 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Этот план [вода ЗАЭС в работу — РБК] может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции», — цитирует Лихачева «РИА Новости».

Глава Росатома также подчеркнул важность присутствия на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ для борьбы с фейками. Он назвал их «информационным окном для всего мира о реальном положении дел».

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Директор агентства Рафаэль Гросси неоднократно называл ситуацию на станции нестабильной.

25 мая 2025 года на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ. Агентство направило на станцию троих инспекторов. Телеграм-канал ЗАЭС обвинил Украину в обстреле территории близ станции в день проведения ротации.