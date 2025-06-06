«Росатом» сообщил, при каком условии перезапустят Запорожскую АЭС

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.