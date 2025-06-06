БАА: продажи новых авто упали в Беларуси на 13,5% из-за новых условий кредитов

В Беларуси резко упали продажи новых авто, сообщили в Автомобильной ассоциации БАА.
Так, в мае 2025-го в Беларуси купили 3415 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Падение объемов рынка — 13,5% (к апрелю 2025-го).
— Падение продаж связано с изменениями в условиях кредитования, — прокомментировал Александр Стельмах, член правления Автомобильной ассоциации БАА.
В апреле также наблюдалось сокращение продаж новых легковых авто в Беларуси — на 9,9%.
При этом лидерами продаж в Беларуси традиционно остаются популярные бренды: Belgee, Geely и LADA. Продажи электрокаров сохраняют стабильный уровень, занимая 13% от количества общих продаж по рынку.
И мы писали, что флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200: «Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: «Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу».