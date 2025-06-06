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БАА: продажи новых авто упали в Беларуси на 13,5% из-за новых условий кредитов

Автомобильная ассоциация: продажи новых авто обвалились в Беларуси из-за новых условий кредитов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси резко упали продажи новых авто, сообщили в Автомобильной ассоциации БАА.

Так, в мае 2025-го в Беларуси купили 3415 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Падение объемов рынка — 13,5% (к апрелю 2025-го).

— Падение продаж связано с изменениями в условиях кредитования, — прокомментировал Александр Стельмах, член правления Автомобильной ассоциации БАА.

В апреле также наблюдалось сокращение продаж новых легковых авто в Беларуси — на 9,9%.

При этом лидерами продаж в Беларуси традиционно остаются популярные бренды: Belgee, Geely и LADA. Продажи электрокаров сохраняют стабильный уровень, занимая 13% от количества общих продаж по рынку.

И мы писали, что флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200: «Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: «Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу».