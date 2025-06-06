Путин заявил, что иностранцы начали копировать российские дроны

«Отмечу, что за последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса. В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги. Иностранцы часто их и копируют», — сказал Путин.
Он также отметил, что в Москве прошла выставка российских прототипов и серийных образцов беспилотников, ее посетили иностранные лидеры, приезжавшие в Россию на празднование 80-летия Победы.
Путин подчеркнул, что власти реализуют отдельный нацпроект, чтобы увеличить объем и качество производства БПЛА.
Национальный проект по гражданским беспилотникам, который стартовал в январе 2024 года, состоит из пяти федеральных проектов. Среди них «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС (беспилотные авиационные системы) и комплектующих», «Стимулирование спроса на БАС» и другие.
В октябре власти предложили корректировки в бюджет национального проекта по БАС — увеличить расходы на 2025 и 2026 годы и снизить в 2027 году. В целом финансирование из бюджета на этот нацпроект в ближайшие три года должно составить 112,1 млрд против 129,5 млрд руб., фигурирующих в действующей редакции паспорта нацпроекта.
В марте Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития беспилотной авиации. Среди них — создать единую систему идентификации БПЛА, разработать и внедрить новый класс воздушного пространства, который упростит условия для эксплуатации беспилотников и другие меры.
Новые цели призваны помочь России достичь технологического лидерства в сфере дронов к 2030 году.