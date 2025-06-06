Путин заявил, что иностранцы начали копировать российские дроны

В октябре власти предложили корректировки в бюджет национального проекта по БАС — увеличить расходы на 2025 и 2026 годы и снизить в 2027 году. В целом финансирование из бюджета на этот нацпроект в ближайшие три года должно составить 112,1 млрд против 129,5 млрд руб., фигурирующих в действующей редакции паспорта нацпроекта.