На Дону отремонтируют 163 дороги — уже готовы 55 участков

После завершения учебного года дорожники приступили к обновлению улиц Сладкова и Быковского, ведущих к 95-й гимназии. Здесь уже демонтируют бордюрный камень и готовятся отремонтировать почти километр дороги вместе с тротуарами. В Азове тем временем строят новую дорогу к школе № 17 на Московской: на полукилометровом участке прокладывают две полосы, ливневую канализацию и тротуар с тактильными плитами и металлическим ограждением.