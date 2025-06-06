На Дону отремонтируют 163 дороги — уже готовы 55 участков

На сегодняшний день работы полностью завершены на 55 участках дорог в разных районах региона — от Азова и Аксая до Новочеркасска и Ростова. В донской столице приводят в порядок проспект Сельмаш от Октябрьской площади до улицы Веры Пановой. Подрядчик укладывает выравнивающий слой общей протяжённостью больше полутора километров, при этом ремонт идёт преимущественно ночью, чтобы не создавать пробок.
После завершения учебного года дорожники приступили к обновлению улиц Сладкова и Быковского, ведущих к 95-й гимназии. Здесь уже демонтируют бордюрный камень и готовятся отремонтировать почти километр дороги вместе с тротуарами. В Азове тем временем строят новую дорогу к школе № 17 на Московской: на полукилометровом участке прокладывают две полосы, ливневую канализацию и тротуар с тактильными плитами и металлическим ограждением.
«В приоритете — дороги, ведущие к учебным заведениям, больницам, домам культуры, спортивным комплексам, туристическим объектам и зонам отдыха граждан», — рассказала заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Алена Беликова.
Завершить все работы планируется к ноябрю текущего года.