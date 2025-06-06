Власти Петербурга определились, где запретят разносную торговлю. Штраф за нарушение — от 4000 рублей

Как следует из документа, торговать с рук нельзя будет в радиусе 100 метров от всех вестибюлей станций метро, в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта, пешеходных и подземных переходов, а также в радиусе 50 метров от образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и спорта (если такие учреждения имеют территорию, огороженную забором, то в пределах 25 метров от входа на территорию). Такие ограничения введут во всех районах города.
Также разносную торговлю запретят на 189 дорогах общего пользования регионального значения, пешеходных территориях, за которые отвечает комблаг, всех территориях зеленых насаждений общего пользования, а также в арках зданий, на газонах, цветниках, благоустроенных детских площадках, площадках для отдыха, спортивных занятий.
Параллельно в Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, устанавливающий ответственность за незаконную разносную торговлю. Как следует из документа, за торговлю в запретных зонах физическому лицу грозит штраф 4000 рублей, юридическому лицу — 200−300 тысяч рублей. При повторном нарушении — 5000 рублей и 300−500 тысяч рублей соответственно. Такие санкции предусмотрены за неисполнение требований нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, принятых в соответствии с указами президента РФ № 757 и 756. А именно таким образом в Петербурге оформили запрет на разносную торговлю. Предполагается, что он вступит в силу с 1 июля.
Следить за соблюдением ограничений будут чиновникам районных администраций, а также сотрудники комитета по промышленной политике и комитета по контролю за имуществом.
Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что Невский проспект и другие центральные улицы города заполонили торговцы-разносчики. Как выяснилось, этот вид бизнеса никак не регулируется. Впрочем, комитет по контролю за имуществом все-таки смог привлечь таких предпринимателей к ответственности за нелегальную нестационарную торговлю. После месяца наблюдений чиновники сделали вывод, что торговцы стоят на одном и том же месте.