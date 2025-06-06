Власти Петербурга определились, где запретят разносную торговлю. Штраф за нарушение — от 4000 рублей

Как следует из документа, торговать с рук нельзя будет в радиусе 100 метров от всех вестибюлей станций метро, в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта, пешеходных и подземных переходов, а также в радиусе 50 метров от образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и спорта (если такие учреждения имеют территорию, огороженную забором, то в пределах 25 метров от входа на территорию). Такие ограничения введут во всех районах города.