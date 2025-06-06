Перспективы белорусско-российского агропрома. Делегация Вологодской области посетила «Белагро-2025»

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вологодской области посетила 35-ю международную выставку «Белагро-2025». Визит стал платформой для развития промышленной кооперации и поиска новых рынков сбыта, сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП.
Деловую миссию предприятий аграрного сектора российского региона организовало Минское отделение БелТПП. На площадке отделения состоялись двусторонние переговоры. Продукция вологодских машиностроителей вызвала высокий интерес у белорусских коллег. Особенно перспективными выглядят проекты в сфере модернизации молочных ферм и логистики.
За время пребывания в Минске делегация посетила 35-ю международную выставку «Белагро-2025», а также индустриальный парк «Великий камень» и Белорусскую универсальную товарную биржу.
Подводя итоги визита, делегацией установлены прямые контакты с белорусскими предприятиями, проработаны конкретные схемы поставок оборудования, определены точки роста для совместных проектов в сфере: животноводческих комплексов, логистики молочной продукции, технологического перевооружения.
Синергия опыта вологодских инженеров и масштаба белорусского агропрома открывает новые горизонты для кооперации. -0-