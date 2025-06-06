Прочная основа. Делегация Краснодарского края оценила производственные возможности Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск с 2 по 6 июня с насыщенной деловой программой посетила делегация предпринимателей Краснодарского края Российской Федерации. В это время представители российского региона провели продуктивные встречи и довольно тщательно ознакомились с белорусским производственным потенциалом, сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП.
Визит был организован Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) совместно с Центром поддержки экспорта Краснодарского края. Центральным событием программы стала бизнес-встреча и переговоры на площадях Минского отделения БелТПП. В ее открытии приняли участие руководство Минского отделения БелТПП и Центра поддержки экспорта Краснодарского края, а также представитель Национального агентства инвестиций и приватизации. Встреча объединила представителей 6 краснодарских и 32 белорусских предприятий, создав плодотворную почву для установления прямых контактов.
В фокусе внимания краснодарской делегации было знакомство с потенциалом белорусской промышленности и поиск каналов сбыта для собственной продукции. В ходе визита руководители предприятий Краснодарского края провели серию целевых переговоров и посетили ключевые белорусские предприятия и организации: ведущие торговые сети, аптеки, флагманы промышленности, ознакомились с преференциальными режимами ведения бизнеса, посетив индустриальный парк «Великий камень» и Минский городской технопарк. Особенно значимым стало участие делегации в мероприятиях Белорусской агропромышленной недели, на полях которой состоялись прямые встречи с белорусскими производителями сельхозтехники, продуктов питания и упаковки.
Визит делегации Краснодарского края в Минск стал важным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между регионами Беларуси и России. Прямые контакты между предприятиями, знакомство с производственными возможностями и обсуждение конкретных товарных позиций заложили прочную основу для заключения взаимовыгодных контрактов и реализации совместных проектов в будущем. -0-