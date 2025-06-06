Прочная основа. Делегация Краснодарского края оценила производственные возможности Беларуси

В фокусе внимания краснодарской делегации было знакомство с потенциалом белорусской промышленности и поиск каналов сбыта для собственной продукции. В ходе визита руководители предприятий Краснодарского края провели серию целевых переговоров и посетили ключевые белорусские предприятия и организации: ведущие торговые сети, аптеки, флагманы промышленности, ознакомились с преференциальными режимами ведения бизнеса, посетив индустриальный парк «Великий камень» и Минский городской технопарк. Особенно значимым стало участие делегации в мероприятиях Белорусской агропромышленной недели, на полях которой состоялись прямые встречи с белорусскими производителями сельхозтехники, продуктов питания и упаковки.