Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Ботсваной

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в укреплении партнерских отношений с Ботсваной. Речь об этом шла во время переговоров заместителя министра промышленности Беларуси Дениса Бакея с министром земель и сельского хозяйства Ботсваны Эдвином Горатаоне Диколоти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двусторонних торгово-экономических связей, обмена опытом в области промышленного развития и возможных совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию экспорта товаров и технологий предприятий Минпрома на рынок Ботсваны.
Денис Бакей отметил важность укрепления партнерских отношений с Ботсваной как новым перспективным экспортным регионом. «Мы заинтересованы в расширении сотрудничества и открытии новых рынков для предприятий отрасли. Уверен, что совместные усилия позволят достичь хороших результатов и укрепить позиции наших стран на международных рынках», — подчеркнул заместитель министра промышленности.
Эдвин Горатаоне Диколоти выразил заинтересованность в налаживании долгосрочных партнерских связей и обмене опытом с белорусскими коллегами. -0-