Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Ботсваной

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в укреплении партнерских отношений с Ботсваной. Речь об этом шла во время переговоров заместителя министра промышленности Беларуси Дениса Бакея с министром земель и сельского хозяйства Ботсваны Эдвином Горатаоне Диколоти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.