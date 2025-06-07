Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 июня

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 7 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 7 июня 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в сравнении с пятничным курсом.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 7 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0008 белорусского рубля, 1 евро — 3,4258 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7798 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 6 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 7 июня, не корректировались.

Еще в Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на 2,3 миллиарда долларов.