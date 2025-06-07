Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 июня

Национальный банк определил курсы валют на 7 июня 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 7 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0008 белорусского рубля, 1 евро — 3,4258 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7798 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 6 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 7 июня, не корректировались.
Еще в Беларуси импорт товаров превысил экспорт почти на 2,3 миллиарда долларов.