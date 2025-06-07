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Власти Кубы будут закупать российские принтеры

Куба будет закупать цифровую технику для печати российского производства.

Куба будет закупать цифровую технику для печати российского производства. Соответствующее соглашение министерство связи и коммуникаций Кубы заключило с российской компанией «Катюша Принт».

Соглашение было подписано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). Оно предусматривает поставку на Остров свободы российских принтеров.

Отмечается, что для отечественного производителя это стало первым экспортным контрактом в странах всей Латинской Америки.

Компания «Катюша Принт» производить принтеры с 2021 года на предприятии в Ленинградской области. Фирма утверждает, что самостоятельно производит базовые элементы конструкции и печатные платы.

Ранее сообщалось, что музыканты из Кубы выступят на Moscow Jazz Festival.