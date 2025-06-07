Власти Кубы будут закупать российские принтеры

Куба будет закупать цифровую технику для печати российского производства. Соответствующее соглашение министерство связи и коммуникаций Кубы заключило с российской компанией «Катюша Принт».
Соглашение было подписано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). Оно предусматривает поставку на Остров свободы российских принтеров.
Отмечается, что для отечественного производителя это стало первым экспортным контрактом в странах всей Латинской Америки.
Компания «Катюша Принт» производить принтеры с 2021 года на предприятии в Ленинградской области. Фирма утверждает, что самостоятельно производит базовые элементы конструкции и печатные платы.
Ранее сообщалось, что музыканты из Кубы выступят на Moscow Jazz Festival.