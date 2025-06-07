Демешин осмотрел работу терминала ДТУ перед запуском новой мощности порта

В июне 2025 года «Дальтрансуголь» завершил первый этап инвестиционной программы, увеличив мощность терминала с 24 до 32,8 миллиона тонн в год. Общие вложения составляют 26 миллиардов рублей, из которых уже инвестировано более 9 миллиардов. Второй этап, который завершится к 2027 году, позволит достичь мощности в 40 миллионов тонн. Высокие результаты в модернизации инфраструктуры, которые демонстрирует «Дальтрансуголь», позволяют Хабаровскому краю успешно реализовывать проекты, направленные на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по увеличению пропускной способности Восточного полигона и способствующие росту угольного экспорта из Западной Сибири и Кузбасса.