Демешин осмотрел работу терминала ДТУ перед запуском новой мощности порта

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с представителями ОАО «РЖД», АО «Дальтрансуголь» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики осмотрел инфраструктуру терминала «Дальтрансуголь», оценил готовность нового железнодорожного участка от станции Дюанка до погрузочного пирса к эксплуатации, а также подписал ключевое для экономики района соглашение. Об итогах визита рассказали в пресс-службе правительства края.
Центральным объектом, которому Демешин и представители компаний уделили внимание в рамках поездки, стал новый участок пути, соединяющий терминал с магистралью РЖД, открытый в рамках второго этапа модернизации Байкало-Амурской магистрали. Он позволит увеличить перевалку угля в порту Ванино, что имеет важное значение для экономики региона и страны в целом.
«Наша задача — чтобы Байкало-Амурская магистраль развивалась, прирастая не только погонными метрами, но и портовой инфраструктурой», — отметил Демешин во время осмотра.
Кроме того, во время визита руководители проверили процесс погрузки угля на балкер и установку ветрозащитных экранов, а также работу оборудования с системой пылеподавления.
В июне 2025 года «Дальтрансуголь» завершил первый этап инвестиционной программы, увеличив мощность терминала с 24 до 32,8 миллиона тонн в год. Общие вложения составляют 26 миллиардов рублей, из которых уже инвестировано более 9 миллиардов. Второй этап, который завершится к 2027 году, позволит достичь мощности в 40 миллионов тонн. Высокие результаты в модернизации инфраструктуры, которые демонстрирует «Дальтрансуголь», позволяют Хабаровскому краю успешно реализовывать проекты, направленные на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по увеличению пропускной способности Восточного полигона и способствующие росту угольного экспорта из Западной Сибири и Кузбасса.
С начала 2022 года, привёл статистику губернатор, объёмы переработки грузов в портах Ванино и Советской Гавани выросли в 1,5 раза, достигнув 38 миллионов тонн в год — в перспективе это не только усилит роль региона в экономике Дальнего Востока, но и позволит создать около 1700 новых рабочих мест для хабаровчан. «Дальтрансуголь» играет в этих процессах ключевую роль — он входит в тройку самых эффективных терминалов страны благодаря господдержке.
В завершение визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем, Ванинским районом и «Дальтрансуголь». За последние десять лет компания вложила около 500 миллионов рублей в социальные проекты района. Новый договор не только обеспечит условия для роста экспорта угля и выполнения государственных задач, но и станет важным этапом на пути становления региона ключевым элементом в экономике Дальнего Востока, сохранив при этом человекоориентированность промышленности.