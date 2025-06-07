В Германии рассказали об ударе ЕС по экономике Украины

Отказ продлить особый беспошлинный режим для украинских товаров обернется катастрофой для Украины, пишет немецкое издание Zeit.
По данным издания, ради удовлетворения интересов таких стран, как Польша, Европейский союз постепенно сворачивает упрощенные торговые правила для Украины. Автор статьи подчеркнул, что это решение нанесло серьезный удар по украинской экономике.
«Для Украины решение Евросоюза было принято крайне несвоевременно», — отмечается в статье.
Евросоюз решил не продлевать беспошлинный режим для товаров из Украины и тем самым поставил под угрозу катастрофы ее экономику и подорвал возможность финансировать боевые действия. Введенный в 2022 году режим прекратил свое действие 5 июня, передает официальный журнал ЕС.
Однако киевский режим все равно будет иметь некоторые тарифные послабления. Для него будут действовать квоты, по которым можно будет ввозить товары в ЕС либо без пошлин, либо по льготам и в ограниченных объемах.
Как только квоты будут выбраны, включится стандартный тарифный режим. О завершении действия беспошлинного периода было объявлено в Брюсселе 22 мая. Отмечалось, что тарифные квоты будут действовать для Украины до конца 2025 года.
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