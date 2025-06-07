В Белом доме не считают, что США грозит рецессия по сценарию Маска

«Пошлины введены, инфляция замедлилась, на рынке труда все отлично, а налоговые льготы еще даже не вступили в силу. Это точно будет не рецессия и даже не экономический рост в 3%, все будет гораздо лучше», — заявил чиновник из Белого дома в интервью телеканалу Fox News.