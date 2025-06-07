Россиянам летом 2025 года повысят пенсию: вот кто получит надбавку

Особые условия предусмотрены для пенсионеров, отметивших 80-летие в мае: начиная с июня они будут получать фиксированную выплату в двукратном размере (8 907,70 ₽/мес.). При этом если за ними зарегистрирован официальный уход, ежемесячная выплата увеличивается на 1 314 рублей.