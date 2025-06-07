Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам летом 2025 года повысят пенсию: вот кто получит надбавку

Доцент Виноградов: пенсионерам, отметившим в мае 80-летие, летом повысят пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2025 года запланировано поэтапное повышение пенсионных выплат для различных категорий граждан. Об этом сообщил декан юридического факультета ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

«Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности», — пояснил эксперт.

Особые условия предусмотрены для пенсионеров, отметивших 80-летие в мае: начиная с июня они будут получать фиксированную выплату в двукратном размере (8 907,70 ₽/мес.). При этом если за ними зарегистрирован официальный уход, ежемесячная выплата увеличивается на 1 314 рублей.

При этом граждане, получившие в мае 2025 года первую группу инвалидности, также смогут рассчитывать на аналогичное увеличение пенсионных выплат.

Ранее в Госдуме РФ выступили с предложением отменить социальную пенсию для мигрантов.