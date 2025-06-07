Россиянам рассказали об особенностях расчета больничного в июне

«В июне 30 дней, этот фактор влияет на специфику расчёта пособия по временной нетрудоспособности в части определения его минимального размера. Для такого вычисления нужно разделить МРОТ (22 440 рублей в 2025 году — ред.) на то число календарных дней, которое будет в соответствующем месяце. Соответственно, размер минимального дневного пособия в июне 2025 года составит 748 рубля», — пояснил экономист.