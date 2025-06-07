Россиянам рассказали об особенностях расчета больничного в июне

Размер минимального дневного пособия в июне 2025 года составит 748 рублей, что на 100 рублей больше, чем в том же месяце годом ранее. О специфике расчета больничного в июне aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В июне 30 дней, этот фактор влияет на специфику расчёта пособия по временной нетрудоспособности в части определения его минимального размера. Для такого вычисления нужно разделить МРОТ (22 440 рублей в 2025 году — ред.) на то число календарных дней, которое будет в соответствующем месяце. Соответственно, размер минимального дневного пособия в июне 2025 года составит 748 рубля», — пояснил экономист.
Балынин добавил, что годом ранее размер минимального дневного пособия составлял 641,4 рубля. В 2025 году его размер вырос более чем на 100 рублей.
«Обращаю внимание, что в июне 2025 года, независимо от страхового стажа, размер дневного пособия по временной нетрудоспособности не может быть меньше 748 рублей. Соответственно в случае временной нетрудоспособности в течение, например, 10 дней размер пособия составит 7480 рублей», — сказал он.
Первые три дня временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем, остальные — Социальным фондом России.
Ранее Балынин рассказал, что некоторые категории российских пенсионеров получат июньские выплаты пенсий раньше, чем обычно.