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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 510,20 тенге, продажа 512,29 тенге;
  • евро: покупка 582,5 тенге, продажа 586,59 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,35 — 6,46 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 508,55 тенге, продают по 514,58 тенге;
  • евро: покупка 577,68 тенге, продажа 584,70 тенге;
  • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 511,42 тенге, продают по 514,42 тенге;
  • евро: покупка 581,36 тенге, продажа 585,73 тенге;
  • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,42 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге.