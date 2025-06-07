Фермеры против «единой цены»: в Узбекистане разгорается спор вокруг новых правил экспорта черешни и абрикосов

Как сообщают фермеры, на внутреннем рынке цена на вишню и черешню колеблется от 10 до 100 тысяч сумов, на абрикосы — от 5 до 50 тысяч сумов, в зависимости от сорта, внешнего вида и размера плодов. Назначение одной и той же минимальной цены для всех категорий продукции они называют абсурдным.