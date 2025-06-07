Фермеры против «единой цены»: в Узбекистане разгорается спор вокруг новых правил экспорта черешни и абрикосов

Причиной стало введение единой минимальной экспортной цены на черешню и абрикосы — теперь на все сорта этих фруктов действует одна фиксированная цена, вне зависимости от качества и характеристик товара.
Позиция фермеров и экспортёров
Производители и экспортёры резко критикуют это решение, считая его противоречащим рыночной логике. По их словам, оно мешает свободной конкуренции и снижает экономическую привлекательность экспортной деятельности.
Как сообщают фермеры, на внутреннем рынке цена на вишню и черешню колеблется от 10 до 100 тысяч сумов, на абрикосы — от 5 до 50 тысяч сумов, в зависимости от сорта, внешнего вида и размера плодов. Назначение одной и той же минимальной цены для всех категорий продукции они называют абсурдным.
«Пока на рынках продукты питания продаются по свободным ценам, экспортёров фактически принуждают работать в неравных условиях. Это нарушает базовые принципы рыночной экономики и ставит в проигрышное положение добросовестных игроков рынка», — отмечается в одном из обращений.
Экспортёры призывают правительство и Торгово-промышленную палату пересмотреть данное решение и вернуться к системе сортового ценообразования, которая позволяла более гибко подходить к ценообразованию в зависимости от качества продукции.
Официальная позиция властей
Агентство по карантину и защите растений объяснило, что цель установления минимальных цен — не ограничить экспорт, а предотвратить искусственное занижение экспортной стоимости, обеспечить прозрачность валютных поступлений и бороться с теневыми схемами.
Судя по всему, новая система направлена на борьбу с распространённой практикой — когда экспортеры по документам занижали официальную стоимость продукции, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и обязательные отчисления в бюджет.
Реальные цены и статистика
По данным чиновников, на 6 июня цена 1 кг черешни сортов «Валовое» и «Sweet Ariyana» в хозяйствах варьировалась от 45 000 до 55 000 сумов. В рамках поддержки экспортёров государство установило минимальные экспортные цены ниже рыночных, но при этом достаточные для контроля за валютной выручкой.
Тем не менее, в отдельных случаях до сих пор фиксируются попытки указать цену черешни менее $1 за килограмм — несмотря на то, что такие значения не соответствуют реальной рыночной стоимости за последние годы.
Как можно повлиять на систему
Предпринимателям, недовольным текущими мерами, предлагают не просто критиковать, но и участвовать в формировании цен. Свои предложения можно направлять по телефону 712027778. Кроме того, обсуждения минимальных цен и механизмов их расчёта ведутся в Telegram-группе «Союз экспортёров», где каждый участник может внести свои предложения и обосновать их на основе рыночной практики.
Новая ценовая политика остаётся предметом острой дискуссии. Власти заявляют о борьбе с теневыми схемами, фермеры — о потерях и давлении. Кто в итоге окажется прав — покажет ближайший экспортный сезон.