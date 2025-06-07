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Во ВШЭ объяснили, когда россияне почувствуют эффект от снижения ключевой ставки

В течение ближайших трех-четырех месяцев россияне почувствуют влияние снижения ключевой ставки Центробанка на экономику. Об этом сообщил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В течение трех-четырех месяцев потребители смогут ощутить эффект от снижения ставки.

В течение ближайших трех-четырех месяцев россияне почувствуют влияние снижения ключевой ставки Центробанка на экономику. Об этом сообщил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Снижение ставки действует с довольно длинным лагом — примерно квартал или четыре месяца. Сейчас влияние на цены отсутствует, поскольку магазины работают с закупками по прежним ценам», — пояснил Остапкович в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметил, что реальные изменения для потребителей проявятся ближе к концу года, если сохранится положительная динамика со стороны регулятора и удастся удержать инфляцию под контролем. Он подчеркнул, что дальнейшее укрепление рубля может привести к удешевлению импортных товаров и услуг, в том числе заграничных туров. В первую очередь, по словам экономиста, важно добиться стабильности национальной валюты и экономики в целом.

Ранее, 6 июня, Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, в результате чего ее уровень составил 20,00% годовых. Подобная мера принята на фоне продолжающегося ослабления инфляционного давления в экономике. Несмотря на это, внутренний спрос по-прежнему остается выше потенциала расширения производства товаров и оказания услуг.