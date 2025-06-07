Во ВШЭ объяснили, когда россияне почувствуют эффект от снижения ключевой ставки

Эксперт отметил, что реальные изменения для потребителей проявятся ближе к концу года, если сохранится положительная динамика со стороны регулятора и удастся удержать инфляцию под контролем. Он подчеркнул, что дальнейшее укрепление рубля может привести к удешевлению импортных товаров и услуг, в том числе заграничных туров. В первую очередь, по словам экономиста, важно добиться стабильности национальной валюты и экономики в целом.