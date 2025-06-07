В Ялте построят непрерывную набережную длиной восемь километров

По словам Павленко, основные работы будут проходить на четырех участках. Во-первых, это территория пляжа «Солнечный», который уже долгое время находится в аварийном состоянии и закрыт для отдыхающих. Несколько лет назад здесь началась реконструкция берегоукрепительных сооружений, однако работы были остановлены из-за проблем с подрядчиком.