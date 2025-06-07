В Ялте построят непрерывную набережную длиной восемь километров

— В планах у нас создание Большой южнобережной набережной. Это восьмикилометровый непрерывный променад от Ливадии до грузового порта Ялты, — сказала Павленко.
Раньше на этом отрезке побережья были участки с закрытым доступом, а в некоторых местах набережная и вовсе отсутствовала. Благодаря новому проекту у жителей и гостей курорта появится пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом.
По словам Павленко, основные работы будут проходить на четырех участках. Во-первых, это территория пляжа «Солнечный», который уже долгое время находится в аварийном состоянии и закрыт для отдыхающих. Несколько лет назад здесь началась реконструкция берегоукрепительных сооружений, однако работы были остановлены из-за проблем с подрядчиком.
Во-вторых, будет благоустроена территория в районе отеля «Левант», работы здесь начнутся в 2026 году. Еще один сектор — строительство набережной между пляжами «Массандровский» и «Актер». Четвертый участок — новая набережная от пляжа «Изумрудный» до грузового порта. Все работы будут завершены к 2030 году.
В этом году планируется завершить реконструкцию 23 берегоукрепительных сооружений на побережье Большой Ялты. Средства были выделены из федерального бюджета для ликвидации последствий «штора века», который обрушился на берега Крыма и Кубани в ноябре 2023 года. Отремонтированы набережные в Ялте, Алупке, многих курортных поселках.
В конце июня после двухлетней реконструкции в Ялте откроется пляж «Изумрудный». Здесь будет четыре сектора с навесами, зонтами, лежаками, кафе и магазинчиками.
— Это общедоступный пляж, который благоустроил частный инвестор, — рассказала Павленко. — Полностью отремонтированы берегоукрепительные сооружения, созданы красивые променадные зоны и, конечно же, вся необходимая пляжная инфраструктура.
Также в планах на ближайшие годы — реконструкция главной ялтинской набережной. В настоящее время архитекторы готовят эскизные предложения.
— В этом году обновленная и более комфортная Ялта будет встречать туристов. Нам не удается пока решить все проблемы, связанные с отсутствием достаточного количества парковочных мест, ремонтом дорог. Но ключевое уже сделано, — отметила Павленко.