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В Ялте построят непрерывную набережную длиной восемь километров

Большая южнобережная набережная протяженностью около восьми километров будет построена в Ялте. Об этом «РГ» сообщила мэр города Янина Павленко.

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— В планах у нас создание Большой южнобережной набережной. Это восьмикилометровый непрерывный променад от Ливадии до грузового порта Ялты, — сказала Павленко.

Раньше на этом отрезке побережья были участки с закрытым доступом, а в некоторых местах набережная и вовсе отсутствовала. Благодаря новому проекту у жителей и гостей курорта появится пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом.

По словам Павленко, основные работы будут проходить на четырех участках. Во-первых, это территория пляжа «Солнечный», который уже долгое время находится в аварийном состоянии и закрыт для отдыхающих. Несколько лет назад здесь началась реконструкция берегоукрепительных сооружений, однако работы были остановлены из-за проблем с подрядчиком.

Во-вторых, будет благоустроена территория в районе отеля «Левант», работы здесь начнутся в 2026 году. Еще один сектор — строительство набережной между пляжами «Массандровский» и «Актер». Четвертый участок — новая набережная от пляжа «Изумрудный» до грузового порта. Все работы будут завершены к 2030 году.

В этом году планируется завершить реконструкцию 23 берегоукрепительных сооружений на побережье Большой Ялты. Средства были выделены из федерального бюджета для ликвидации последствий «штора века», который обрушился на берега Крыма и Кубани в ноябре 2023 года. Отремонтированы набережные в Ялте, Алупке, многих курортных поселках.

В конце июня после двухлетней реконструкции в Ялте откроется пляж «Изумрудный». Здесь будет четыре сектора с навесами, зонтами, лежаками, кафе и магазинчиками.

— Это общедоступный пляж, который благоустроил частный инвестор, — рассказала Павленко. — Полностью отремонтированы берегоукрепительные сооружения, созданы красивые променадные зоны и, конечно же, вся необходимая пляжная инфраструктура.

Также в планах на ближайшие годы — реконструкция главной ялтинской набережной. В настоящее время архитекторы готовят эскизные предложения.

— В этом году обновленная и более комфортная Ялта будет встречать туристов. Нам не удается пока решить все проблемы, связанные с отсутствием достаточного количества парковочных мест, ремонтом дорог. Но ключевое уже сделано, — отметила Павленко.